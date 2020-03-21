Пішла з життя Ірина Бекешкіна. Відомій українській соціологині було 68 років. Старший науковий співробітник Інституту соціології Академії наук України та директорка Фонду "демократичні ініціативи"імені Ілька Кучерева була однією з найавторитетніших науковиць сучасності. Про її внесок у розвиток соціології - далі.

Ірину Бекешкіну називають символом об'єктивної української соціології. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерева, який вона очолювала майже двадцять років, чи не першим почав проводити екзитполи під час виборів. "Опитування на виході", яке робили "Демократичні ініціативи" під час президентських виборів 2004 року, виявило масштабні фальсифікації та стало каталізатором помаранчевої революції.

Саме в розвиток політичної та електоральної соціології Ірина Бекешкіна зробила найвагоміший внесок. Народилася вона четвертого лютого 1952 року в місті Івдель у Росії. Вищу освіту здобула в Києві. І саме тут на 69 році передчасно пішла з життя. Співчуття друзям і родичам уже висловили колеги.

Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор: