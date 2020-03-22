Ухань победил коронавирус Covid-19 [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань уже четыре дня не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает China Xinhua News.
"В какой-то момент казалось, что вирус не остановить, но довольно жесткие карантинные меры дали свой результат", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сейчас многие люди уже вышли на работу, город постепенно возвращается к обычной жизни.
Ранее сообщалось, что в Китае не зафиксировали новых случаев Covid-19.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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