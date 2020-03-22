В Ухане уже четыре дня не фиксируют новых случаев коронавируса/ Фото: xinhuanet.com

В китайском городе Ухань уже четыре дня не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает China Xinhua News.

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"В какой-то момент казалось, что вирус не остановить, но довольно жесткие карантинные меры дали свой результат", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас многие люди уже вышли на работу, город постепенно возвращается к обычной жизни.

Ранее сообщалось, что в Китае не зафиксировали новых случаев Covid-19.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.