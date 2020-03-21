В Греции произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В субботу, 21 марта, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в сейсмологической лаборатории Афинского университета, передает Athens News Agency.
Землетрясение произошло в 2:49 по местному времени (3:49 по Киеву).
Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. Тремя часами ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера, – говорится в сообщении.
По данным агентства, толчки ощущались в Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.
Отмечается, что землетрясение нанесло серьезный ущерб поселку Каналаки в префектуре Превеза. В частности, рухнули некоторые старые дома, а многие жители получили травмы. Кроме того, стихия вызвала оползни и камнепады.
Ранее сообщалось, что в Греции с рельсов сошел пассажирский поезд. Также в стране массово закрывают школы из-за коронавируса.
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