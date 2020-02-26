Турцию всколыхнуло землетрясение [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, на востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло около 23.00 по местному времени (01.00 по Киеву) в 40 км к востоку от города Малатья. Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 км.
Данных о жертвах и разрушениях пока не было.
Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла.
Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
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