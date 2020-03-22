Поки одні допомагають медзакладам, інші - лікарні закривають. Міський протитуберкульозний диспансер в Одесі вирішили ліквідувати саме у розпал епідемії. Рішення ухвалила міськрада, і воно одразу ж викликало обурення в суспільстві.

Де тепер лікуватимуть хворих - дізнавалися наші кореспонденти.

Одеський протитуберкульозний диспансер - чотири відділення в різних куточках міста. Щодня терапію тут проходять сотні дорослих і дітей. Адже Одещина - безумовний лідер за кількістю захворювань на туберкульоз в Україні.

Наталія Бокарьова, соціальна працівниця громадської організації:

Здесь устанавливают диагноз, получают препараты от туберкулеза. Людям нужны противотуберкулезные диспансеры, потому что будет эпидемия.

Утім, держава - в особі Національного центру здоров'я - відмовилася фінансувати заклад, посилаючись на відсутність у ньому стаціонару та спецобладнання. Взяти диспансер на забезпечення могла б одеська мерія, це тридцять мільйонів гривень на рік, але цього робити не стала. Чиновники пояснили: за рішенням Кабміну, у кожному регіоні відтепер має бути лише один подібний заклад. Такий, мовляв, уже є: туди хворі нехай і звертаються.

Олена Якименко, директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міськради:

У нас есть крупный, большой - традиционно в нем сосредоточены квалифицированные специалисты. Бывший областной туберкулезный диспансер: у них большая стационарная мощность. Там они смогут пройти весь необходимый комплекс и исследований диагностических, и лечение.

Отже, днями на сесію міськради винесли проєкт рішення: ліквідувати диспансер шляхом приєднання до інфекційної лікарні. Деякі депутати пропонували спочатку порадитися з громадськістю, та до них не дослухались і рішення ухвалили. Працівники протитуберкульозного диспансеру обурені, але на камеру говорити не хочуть. Пацієнти натомість не стримують емоцій.

Вы скажите одно: кто-то, кто был на той сессии, кто-то болен легочными болезнями или нет? Я думаю, что нет. У нас город - больше миллиона по факту, и сколько народу болеет. И мы что, должны теперь ездить или туда, или туда и заразиться еще менингитом в инфекционной больнице?

Здивовані таким рішенням і в Одеській облраді. Вважають: з огляду на складну епідеміологічну ситуацію в країні - розгляд питання про закриття диспансеру як мінімум треба було відкласти.

Віталій Саутьонков, депутат одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня все страны дофинансируют медицину, а мы недофинансируем. И нужны будут дополнительные средства. Еще раз скажу: сейчас не время принимать кардинальные решения, сейчас нужно сгруппироваться, все силы свои - в кулак и этот вопрос нужно было просто перенести. Потому что любые резкие движения в такой эпидемиологической ситуации, которую мы имеем сегодня, они могут тлетворно сказаться на всей ситуации в целом. Потому что в Украине сегодня нет еще тестов, и мы не знаем, сколько реально людей заболели. Мы столкнемся и узнаем реальную ситуацию только тогда, когда массово будут проводиться эти тесты.

Депутати облради також не розуміють: як можна скорочувати мережу протитуберкульозних закладів, коли країна вже багато років не може подолати небезпечну хворобу.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

С туберкулезом у нас ситуация одна из самых плохих в Украине, а в Украине ситуация - самая плохая в Европе. Самая плохая в Европе. То у нас Одесская область, наверное, один из худших регионов - не только в рамках страны, а и в рамках Европы в целом. И при этом они еще позволяют себе что-то там укрупнять, сокращать и в итоге резать расходы. Да, нельзя этого делать. Эта реформа медицинская, которую затеяла еще госпожа Супрун - доктор-смерть - ее нужно было заканчивать еще тогда, а сейчас действующая власть, несмотря на то, что они декларировали, что они будут "за" народ Украины, что они будут "за" нашу страну, они сейчас в самый раз гар, бушует эпидемия, они берут и продолжают это черное дело.

Отже, що буде з лікарями та пацієнтами диспансеру - невідомо. Наразі на Одещині чотири тисячі хворих на туберкульоз. Майже третина їх живуть, власне, в Одесі.