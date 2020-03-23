Японський блогер розважає котів ефектом доміно [ Редактировать ]
У Японії один з блогерів вибудував довгі ланцюжки з доміно для своїх котів. Пухнастикам треба було стукнути лапою певну фішку або натиснути дзвінок, щоб запустити "хвилю", коли фішки одна за одною починають падати.
Щоб тваринка зачепила потрібну фішку, чоловік клав поруч їхню улюблену їжу. Це не перший експеримент, який японець проводить зі своїми домашніми улюбленцями.
Раніше він уже намагався навчити їх грати на піаніно, а також користуватися дзвінком за смачну винагороду.
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