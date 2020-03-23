Соединенные Штаты должны отменить санкции против Ирана, если действительно хотят помочь сдержать вспышку коронавируса. С таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

Глава Исламской Республики подчеркнул, что его страна не намерена принимать предложение Вашингтона о гуманитарной помощи.

"Американские лидеры лгут... Если они хотят помочь Ирану, все, что им нужно сделать - отменить санкции ... Тогда мы сможем справиться со вспышкой коронавируса", - заявил Рухани в телевизионном выступлении.

По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент Иран занимает пятое место в мире по количеству инфицированным вирусом COVID-19. В стране более 21 600 зараженных, из них почти 1 700 погибли. По данным министерства здравоохранения Ирана, каждые 10 минут от коронавируса умирает один человек.

Напомним, что в воскресенье, 22 марта, Вашингтон предложил гуманитарную помощь своему давнему противнику. Однако верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отклонил это предложение.

В ответ на это Соединенные Штаты послали Ирану прямое сообщение: распространение коронавируса не спасет страну от американских санкций, которые ограничивают доходы от добычи нефти и изолируют экономику.