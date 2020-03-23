На Донбасі російські окупанти знову відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Ворог обстріляв український опорний пункт неподалік Водяного із міномета 82 калібру. Бойовики випустили п'ять мін. Серед наших захисників ніхто не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смєщук - він побував на позиціях під Мар'їнкою.

Передові позиції армійців під Мар'їнкою. До супротивника так близько, що навіть неозброєним оком видно прапори сепаратистів. Проте з бійниці краще не висуватися - можна дістати кулю.

"Гріфон", військовослужбовець ЗСУ:

Вони с початку починають відкривати вогонь, і провокувати нас. Ми якщо починаємо відкривати вогонь - то по нам працює снайпер, імено так хочуть виманювати.

Та іноді вогонь таки доводиться відкривати. Так нещодавно ворожі диверсанти декілька разів намагалися підійти і обстріляти позиції армійців.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Було так, що підходили дві групи по три чоловіки. Вони с двох різних позицій заходили, ми їх тут побачили, раз питалися в час ночі пройти. А в другий раз в пів третього. Пострілами дали знати що ми бережемо нашу сторону.

А це вже один із військових полігонів у передмісті Маріуполя. Там вояки провели комплексні навчання із застосуванням артилерії та ракетної зброї.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Навідник повинен стати на місце командира машини, і ми їх міняємо між собою, ми їх на цих навчаннях тренуємо щоб вони далі могли займати більш вищі посади.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Перевіряється боєздатність техніки, навченість людей розрахунків. Якщо розрахунки не навчені, то можна довчити, адже перед навчаннями є невеличкі проміжутки і можна розрахунки збити, провести залагодження. Після цього підрозділи краще працюють.

Особливості цих навчань - наближеність до справжньої бойової обстановки. У тому числі активна протидія спеціальних машин, що вимикають зв'язок. Тому керувати різними підрозділами у таких умовах значно складніше.

"Морпіх", військовослужбовець ЗСУ:

Суть навчання була - приблизити більш до реальних подій, які відбуваються зараз, коли противник подавляє наші підрозділи засобами радіоелектронної розвідки, подавляє РЕБами, втрата йде управлінням підрозділами. Щоб не допустити під час виконання бойового завдання втрату управлінням підрозділами.

Усе що відбувається, ретельно записують на відео, щоб згодом попрацювати над помилками.