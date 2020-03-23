В Киеве вспыхнул пожар в крупном ТРЦ [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в Дарницком районе столицы на ул. Днепровская набережная, 10/14 возник пожар в здании ТРЦ River Mall. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в г. Киеве.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения 101 в 8:46.
"По прибытию пожарные установили, что в вентиляционной шахте на 4 этаже произошло короткое замыкание с последующим горением", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали. На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается.
Торговый центр на время карантина закрыт, во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что во львовском ТРЦ прогремела стрельба. Также в Одессе "вспыхнул" пожар: пострадал спасатель.
Мы также писали о том, что Кабмин постановил закрыть рестораны, фитнес-центры и ТРЦ в связи со вспышкой коронавируса.
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