В понедельник, 23 марта, в Дарницком районе столицы на ул. Днепровская набережная, 10/14 возник пожар в здании ТРЦ River Mall. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения 101 в 8:46.

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"По прибытию пожарные установили, что в вентиляционной шахте на 4 этаже произошло короткое замыкание с последующим горением", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали. На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Торговый центр на время карантина закрыт, во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во львовском ТРЦ прогремела стрельба. Также в Одессе "вспыхнул" пожар: пострадал спасатель.

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