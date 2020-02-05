В среду, 5 февраля, во Львове в одном из торгово-развлекательных заведений случилось происшествие. Известно, что один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что полицейские задержали стрелка и доставили его в Галицкий отдел полиции. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, стрельба произошла в ТРЦ Forum Lviv.

"Личность мужчины установлена - им оказался 23-летний житель города Жовква. Также у него изъят предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, который направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

Кроме того, в Киеве на Гидропарке открыли стрельбу.