Во львовском ТРЦ прогремела стрельба [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, во Львове в одном из торгово-развлекательных заведений случилось происшествие. Известно, что один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что полицейские задержали стрелка и доставили его в Галицкий отдел полиции. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, стрельба произошла в ТРЦ Forum Lviv.
"Личность мужчины установлена - им оказался 23-летний житель города Жовква. Также у него изъят предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, который направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.
Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.
Кроме того, в Киеве на Гидропарке открыли стрельбу.
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