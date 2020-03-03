В понедельник вечером, 2 марта, в Одессе вспыхнул пожар в жилом доме на улице Пушкинской. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

"Вследствие разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмировался пожарный-спасатель, которого бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.

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На место происшествия приехали спасатели которые выяснили, что возгорание и сильное задымление произошло на первом этаже жилого дома. Огонь быстро ликвидировали, а всех жильцов эвакуировали по запасной лестнице.

Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.