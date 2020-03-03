В Одессе "вспыхнул" пожар: пострадал спасатель [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 2 марта, в Одессе вспыхнул пожар в жилом доме на улице Пушкинской. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области
"Вследствие разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмировался пожарный-спасатель, которого бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.
На место происшествия приехали спасатели которые выяснили, что возгорание и сильное задымление произошло на первом этаже жилого дома. Огонь быстро ликвидировали, а всех жильцов эвакуировали по запасной лестнице.
Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.
Ранее мы писали о том, что в Киеве "вспыхнул" масштабный пожар.Также читайте о том, что в России автобус попал в серьезное ДТП: погибли 8 украинцев.
по теме
В Мариуполе водителя вытаскивали из разбитого всмятку автомобиля (фото)
В понедельник, 2 марта, в Мариуполе произошло жуткое ДТП, вследствие чего погибли два человека
"Мне не стыдно": жительница Санжар рассказала, почему бросала камни
Во время протестов в Новых Санжарах участвовала женщина, которая рассказала, почему она бросала камни
ВНО-2020: список самых непопулярных предметов
В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020,
Рэпера Серегу обвинили в похищении детей
Популярного рэпера Серегу бывшая супруга Полина Ололо обвинила в похищении детей
На заседании Рады назначат новых министров - СМИ
В среду, 4 февраля, в Верховной раде состоится внеочередное заседание