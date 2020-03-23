Под Киевом коронавирус нашли у 5 жителей Обуховского района [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, в Киевской области лабораторно подтвердился коронавирус Covid-19 сразу у пяти жителей Обуховского района. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин во время брифинга.
Также отмечается, что экспресс-тест положительный результат показал у семи человек.
"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - сказал он.
Как известно, возраст инфицированных составляет от 30 до 57 лет.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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