В понедельник, 23 марта, в Киевской области лабораторно подтвердился коронавирус Covid-19 сразу у пяти жителей Обуховского района. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин во время брифинга.

Также отмечается, что экспресс-тест положительный результат показал у семи человек.

"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - сказал он.

Как известно, возраст инфицированных составляет от 30 до 57 лет.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.