Стіну плачу "відправили на карантин"

Через коронавірус спорожніли вулиці Ізраїлю. Зазвичай у Єрусалимі цієї пори - гігантські групи паломників та вірян. Нині ж, біля Стіни плачу, ні душі. Ізраїль, хоч і не закривав свої кордони для іноземці, запровадив 14-денний карантин за власний рахунок для усіх, хто приїздить до країни.