В Николаеве случилось происшествие. Так, пьяные сотрудники полиции устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал житель города. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле авто. Владелец машины сделал полицейским замечание, после чего они начали нецензурно ругаться.

"В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Николаевской области. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина забил мать до смерти.