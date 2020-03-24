В Николаеве пьяный полицейские устроили стрельбу [ Редактировать ]
В Николаеве случилось происшествие. Так, пьяные сотрудники полиции устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал житель города. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Сообщается, что двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле авто. Владелец машины сделал полицейским замечание, после чего они начали нецензурно ругаться.
"В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Николаевской области. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина забил мать до смерти.
по теме
За украинцами на самоизоляции будут следить - МВД
Полицейские будут выборочно проверять соблюдения карантина тех, кто ушел на самоизоляцию
Доставка продуктов на дом: ТОП лучших онлайн-сервисов
Все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии
В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что это значит
Podrobnosti.ua расскажут вам, что изменится в стране с принятием чрезвычайного положения
У восьми жителей Молдовы подтвердили коронавирус после паломничества в Украину
Людей призвали молиться дома и не ходить в церкви
На Кабмин Гончарука завели дело о халатности в борьбе с коронавирусом
Расследование поручено следователям центрального аппарата ГБР