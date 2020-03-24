Lviv Media Forum 2020 отменили из-за коронавируса [ Редактировать ]
Lviv Media Forum 2020 отменили в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявили организаторы форума в Facebook.
"Это было непростое решение для всей нашей команды, но тяжелые времена требуют сложных и ответственных решений. Мы не можем пренебречь ни безопасностью участников, спикеров и партнеров, ни уровнем и качеством организации мероприятия",- говорится в сообщении.
Отмечается, что следующий форум состоится в мае 2021 года.
С теми, кто успел зарегистрироваться на LMF 2020, организаторы обещают связаться лично, чтобы согласовать вопрос о билетах.
"Мы остаемся с вами и готовим серию онлайн и оффлайн событий. Будьте здоровы, берегите себя и медиа здорового человека!" - добавили организаторы Львовского медиафорума.
Ранее сообщалось, что летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Также Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса.
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