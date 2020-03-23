Во Всемирной организации охраны здравоохранения говорят, что коронавирусом заражается все больше людей в мире.

Об этом в Твиттере сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебреесус.

По их словам, с регистрации первого заражения COVID-19 и до 100 тысяч заболевших прошло лишь 67 дней.

"Сейчас ВОЗ проинформирована о более 300 тыс. случаев COVID-19 почти из всех стран мира. Пандемия ускоряется",- отметил Гебреесус.

Также он добавил, что на данный момент ВОЗ не может измерять траекторию пандемии.

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