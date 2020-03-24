Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год [ Редактировать ]
Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. Также перенесены Паралимпийские игры. Об этом объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.
С предложением о переносе соревнований из-за пандемии коронавируса японский премьер обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот его поддержал.
"Чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены, но не позднее лета 2021 года.
Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена. Поэтому решено, что олимпийский огонь может стать лучом света в конце туннеля, в котором мир сейчас находится. Было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а будущие Игры сохранят название "Токио 2020", — говорится в совместном заявлении на сайте МОК.
Таким образом, что соревнования должны состояться не позднее лета 2021 года. Напомним, что Олимпиада-2020 должна была состояться в Токио с 24 июля по 9 августа.
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