Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. Также перенесены Паралимпийские игры. Об этом объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

С предложением о переносе соревнований из-за пандемии коронавируса японский премьер обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот его поддержал.

"Чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены, но не позднее лета 2021 года.

Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена. Поэтому решено, что олимпийский огонь может стать лучом света в конце туннеля, в котором мир сейчас находится. Было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а будущие Игры сохранят название "Токио 2020", — говорится в совместном заявлении на сайте МОК.

Таким образом, что соревнования должны состояться не позднее лета 2021 года. Напомним, что Олимпиада-2020 должна была состояться в Токио с 24 июля по 9 августа.