На территории Украины снизился уровень заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, карантинные мероприятия дают результаты и на распространение коронавирусной болезни.

"Мы недавно проводили исследования, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания, и мы имеем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект. И отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины - это опять же один из моментов тех превентивных мер, которые сделало руководство нашего государства, чтобы исключить большое количество случаев коронавирусной болезни",- заявил Ляшко.

Отмечается, что МОЗ призывает соблюдать все ограничения, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости коронавирусом в Украине.

Ранее мы сообщали, что Киев перевели в режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.