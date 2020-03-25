Сьогодні двома спецпотягами мають евакуювати українців з Польщі. Рейси відправлятимуть із Перемишля, а квитки на них можна придбати лише на сайті Укрзалізниці. Нині на вимушеному карантині в іноземних державах за кордоном перебуває 151 українець, повідомляє МЗС. Найбільше наших співвітчизників на ізоляції в Польщі - 105 людей.

Також у Бразилії, В'єтнамі, США, Німеччині та інших країнах. 21 українець проходить лікування. Життя трьох наших співгромадян за межами України забрала недуга, вилікувалися шестеро. За даними МЗС, днями повернулися додому 72 тисячі українців.