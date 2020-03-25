В инфекционном отделении Тернопольской больнице скорой помощи умер больной на коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Как отмечается, умер житель села Ковалевка Монастырского района, мужчине было 68 лет.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве.

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