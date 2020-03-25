В среду, 25 марта, в Украине могут ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правительстве.

Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения, а ограничится объявлением чрезвычайной ситуации во всех областях.

"Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением", - говорится в сообщении.

Соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером, 24 марта.

Теперь Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации. Один из членов КМУ подтвердил информацию. По его словам, "этот вопрос планируется".

Кроме этого правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым будет предусмотрено создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве. Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.