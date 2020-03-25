Китайський коронавірус виявили у 170 країнах [ Редактировать ]
За три останніх дні випадків зараження Covid-19 у світі побільшало на понад 100 тисяч. Нині на планеті зареєстровно чотириста двадцять три тисячі інфікувань. Майже 19 тисяч померли. Новий коронавірус виявлено вже в 170 країнах.
Майже чверть населення Землі в ізоляції. Такі дані оприлюднила агенція "Франс-прес". Наказ залишатися вдома отримали приблизно мільярд 900 мільйонів людей по всьому світу. Інфекція дісталася навіть найвіддаленіших куточків - зокрема, перший випадок зараження зафіксовано в аборигена на острові Пасхи. За кількістю хворих нині лідирують Італія та США. Найбільше смертей у Європі - в Італії, Іспанії та Франції. В останній - минулої доби від коронавірусу померли 240 людей - найбільше від початку епідемії.
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