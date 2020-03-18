После того как у народного депутата Украины Сергея Шахова обнаружили коронавирусную инфекцию, Верховную Раду Украины проверят специалисты МОЗ.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

По их словам, медики будут проводить эпидемиологическое исследования и дезинфицировать парламентские помещения.

"Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с вышеупомянутым народным депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик",- отмечается в сообщении.

Кроме того, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что уходит на самоизоляцию, так как он находился с Шаховым на одних эфирах 12 и 13 марта.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Политик ушел на самоизоляцию.