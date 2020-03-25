Испания по количеству смертей от коронавируса обогнала Китай [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в Испании было зарегистрировано 738 смертей от коронавируса. Таким образом, количество летальных случаев достигло 3 434, сообщает Reuters.
Теперь по смертности от вируса COVID-19 Испания сейчас занимает второе место в мире после Италии (6 820 смертей). Испании удалось обойти Китай, где на 81 661 заболевших было 3 285 смертей.
Огромное количество трупов привело к тому, что похоронные бюро и крематории не справляются, в импровизированный морг пришлось превратить мадридский каток. Также сообщается погибших от инфекции в перегруженных домах престарелых по всей стране.
Испания уже 11 дней находится на общенациональном карантине. Он должен продлится 15 дней, но, вероятно, будет продлен еще на 15. Школы, бары, рестораны и большинство магазинов закрыты. Общественные собрания запрещены. Люди должны оставаться в своих домах.
"Мы достигли почти полного сокращения социальных контактов", - заявил начальник службы неотложной медицинской помощи Фернандо Симон. И добавил, что Испания приближается к пику эпидемии.
За последние сутки число случаев коронавируса выросло на 20% - до 47 610.
В Мадриде власти начали проводить массовое тестирование на коронавирус в городском парке. Испанские медики, среди которых тысячи зараженных, подали иски против правительства, жалуясь на отсутствие основных средств защиты, таких как маски и перчатки.
Испанская армия запросила у НАТО аппараты искусственной вентиляции легких, защитное медицинское снаряжение и комплекты для проведения анализов биологических образцов, заявил министр обороны Мигель Вильярройа.
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Число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования возросло в воскресенье, 22 марта, с 28 572 до 33 089 с 28 572. Это означает, что медицинские работники составляют почти 12% от общего числа зараженных в Испании.
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