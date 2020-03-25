В среду, 25 марта, в Испании было зарегистрировано 738 смертей от коронавируса. Таким образом, количество летальных случаев достигло 3 434, сообщает Reuters.

Теперь по смертности от вируса COVID-19 Испания сейчас занимает второе место в мире после Италии (6 820 смертей). Испании удалось обойти Китай, где на 81 661 заболевших было 3 285 смертей.

Огромное количество трупов привело к тому, что похоронные бюро и крематории не справляются, в импровизированный морг пришлось превратить мадридский каток. Также сообщается погибших от инфекции в перегруженных домах престарелых по всей стране.

Испания уже 11 дней находится на общенациональном карантине. Он должен продлится 15 дней, но, вероятно, будет продлен еще на 15. Школы, бары, рестораны и большинство магазинов закрыты. Общественные собрания запрещены. Люди должны оставаться в своих домах.

"Мы достигли почти полного сокращения социальных контактов", - заявил начальник службы неотложной медицинской помощи Фернандо Симон. И добавил, что Испания приближается к пику эпидемии.

За последние сутки число случаев коронавируса выросло на 20% - до 47 610.

В Мадриде власти начали проводить массовое тестирование на коронавирус в городском парке. Испанские медики, среди которых тысячи зараженных, подали иски против правительства, жалуясь на отсутствие основных средств защиты, таких как маски и перчатки.

Испанская армия запросила у НАТО аппараты искусственной вентиляции легких, защитное медицинское снаряжение и комплекты для проведения анализов биологических образцов, заявил министр обороны Мигель Вильярройа.