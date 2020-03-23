В Испании коронавирусом COVID-19 заражены почти 4 000 работников здравоохранения. Это означает, что каждый десятый инфицированный - медик. Об этом сообщил начальник службы неотложной медицинской помощи Испании Фернандо Симон, передает Reuters.

"У нас есть некоторые данные, которые нам очень не нравятся, потому что мы должны контролировать такие вещи. Например, то, что пострадали 3910 работников здравоохранения", - заявил Симон на пресс-конференции.

Выявить масштабы проблемы удалось благодаря запуску программы всеобщего тестирования на коронавирус. В первую очередь в Испании проверяют медработников и персонал домов для престарелых.

Испания занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных после Китая, Италии и США. Число лабораторно подтвержденных случаев в воскресенье, 22 марта, возросло с 28 572 до 33 089 с 28 572. Это означает, что медицинские работники составляют почти 12% от общего числа зараженных.

Как и в других странах, пораженных вирусом, медсестры, врачи и другие работники здравоохранения на Пиренейском полуострове жалуются, что им не хватает защитных комплектов. Сейчас все усилия властей и местного бизнеса направлены на то, чтобы как можно скорее ликвидировать дефицит.

Коронавирус уже стал причиной смерти 2 182 людей в Испании. Только за последние сутки умерли 462 человека. 87% летальных случаев приходится на людей в возрасте 70 лет и старше.

С подозрением на коронавирус в воскресенье была госпитализирована и вице-премьер-министр Испании Кармен Кальво. Результаты ее тестирования пока не известны. Ранее коронавирус у двух министров и жены премьер-министра Педро Санчеса.