Чи, може, їх взагалі варто перенести чи скасувати?

В умовах епідемії в Америці багато питань, а як взагалі проводити передвиборчу кампанію і самі вибори. Чи встигнуть в термін? Чи, може, їх взагалі варто перенести чи скасувати? Дмитро Анопченко з'ясував, чому це майже неможливо.

Через карантин у багатьох американських штатах вже зараз перенесли "первинні вибори"- голосування, під час якого мали обрати делегатів на партійні з'їзди. Тих, хто і визначить для Америки двох основних кандидатів у президенти.

За календарем, з'їзд демократів має відбутися 13 липня - і переносити його Байден категорично проти. Заявив про це в інтерв'ю CNN, переконуючи однопартійців: вірус вірусом, а кампанія має бути за розкладом.

Джо Байден, претендент на посаду президента США:

Я не думаю, що слід скасовувати проведення з'їзду й майбутні вибори. Ми проводили вибори навіть у розпал громадянської війни і Другої світової. Тож не можемо допустити, щоб спалах цього вірусу перервав демократичний процес.

Станом натепер Байден - лідер перегонів серед демократів, випереджує Берні Сандерса. Тож він зацікавлений, щоб з'їзд відбувся якнайшвидше, поки настрої в країні не змінилися.

А ось у Трампа інша ситуація. Передвиборчі мітинги він скасував, але спалах коронавірусу несподівано дав чинному президенту шанс і без виборів постійно бути на телеекранах.

Трамп щодня виходить на прес-конференції, які всі телеканали транслюють у прямому ефірі. Говорить багато і не завжди лише про медичні питання. Така безпрецедентна медійність щодня підвищує його шанси залишитися в Білому домі ще на 4 роки.

Та якщо затягнути початок перегонів - у його інтересах, адже Байден удома сидить, а Трамп щодня в усіх на очах, то самі вибори (а це 3 листопада) перенести майже нереально - сказали мені експерти з конституційного права, яких я про це розпитував.

Дата "вівторок після першого понеділка листопада" прописана в законі, який ще 1845 року ухвалили. Щоб змінити його потрібен окремий, новий закон, тривалі обговорення в Палаті представників, потім у Сенаті і демократам та республіканцям там між собою не домовитися! Є й інша проблема.

За конституцією повноваження президента і віцепрезидента все одно закінчуються опівдні 20 січня. Тобто якщо навіть теоретично вибори перенесуть - повноваження Трампа і Пенса не подовжаться, а країна в січні взагалі без перших осіб залишиться, на що ніхто свідомо не піде.

Тож чергові вибори в Америці відбудуться за розкладом - навіть якщо епідемія не вщухне і доведеться просити людей голосувати вдома і надсилати бюлетені поштою.