У США не хочуть скасовувати вибори через коронавірус [ Редактировать ]
В умовах епідемії в Америці багато питань, а як взагалі проводити передвиборчу кампанію і самі вибори. Чи встигнуть в термін? Чи, може, їх взагалі варто перенести чи скасувати? Дмитро Анопченко з'ясував, чому це майже неможливо.
Через карантин у багатьох американських штатах вже зараз перенесли "первинні вибори"- голосування, під час якого мали обрати делегатів на партійні з'їзди. Тих, хто і визначить для Америки двох основних кандидатів у президенти.
За календарем, з'їзд демократів має відбутися 13 липня - і переносити його Байден категорично проти. Заявив про це в інтерв'ю CNN, переконуючи однопартійців: вірус вірусом, а кампанія має бути за розкладом.
Джо Байден, претендент на посаду президента США:
Я не думаю, що слід скасовувати проведення з'їзду й майбутні вибори. Ми проводили вибори навіть у розпал громадянської війни і Другої світової. Тож не можемо допустити, щоб спалах цього вірусу перервав демократичний процес.
Станом натепер Байден - лідер перегонів серед демократів, випереджує Берні Сандерса. Тож він зацікавлений, щоб з'їзд відбувся якнайшвидше, поки настрої в країні не змінилися.
А ось у Трампа інша ситуація. Передвиборчі мітинги він скасував, але спалах коронавірусу несподівано дав чинному президенту шанс і без виборів постійно бути на телеекранах.
Трамп щодня виходить на прес-конференції, які всі телеканали транслюють у прямому ефірі. Говорить багато і не завжди лише про медичні питання. Така безпрецедентна медійність щодня підвищує його шанси залишитися в Білому домі ще на 4 роки.
Та якщо затягнути початок перегонів - у його інтересах, адже Байден удома сидить, а Трамп щодня в усіх на очах, то самі вибори (а це 3 листопада) перенести майже нереально - сказали мені експерти з конституційного права, яких я про це розпитував.
Дата "вівторок після першого понеділка листопада" прописана в законі, який ще 1845 року ухвалили. Щоб змінити його потрібен окремий, новий закон, тривалі обговорення в Палаті представників, потім у Сенаті і демократам та республіканцям там між собою не домовитися! Є й інша проблема.
За конституцією повноваження президента і віцепрезидента все одно закінчуються опівдні 20 січня. Тобто якщо навіть теоретично вибори перенесуть - повноваження Трампа і Пенса не подовжаться, а країна в січні взагалі без перших осіб залишиться, на що ніхто свідомо не піде.
Тож чергові вибори в Америці відбудуться за розкладом - навіть якщо епідемія не вщухне і доведеться просити людей голосувати вдома і надсилати бюлетені поштою.
по теме
Ізоляція небезпечніша за хворобу: Дональд Трамп збирається скасувати карантин
Дональд Трамп у закритих колах обговорює можливість скасування всіх обмежень, запроваджених через корона вірус - чому президент думає про такий крок і чому лікарі проти?
Лідери "Великої двадцятки" зберуться на екстрену відеоконференцію
Екстрена конференція лідерів G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції. Обговорять ситуацію з коронавірусом
Меланія Трамп здала тест на коронавірус
Перша леді США здала тест на коронавірус. COVID-19 у неї не виявлено. Меланія Трамп була на зустрічі з делегацією з Бразилії, один із членів якої виявився інфікованим
Лідери G20 обговорять ситуацію з коронавірусом у режимі відеоконференції
Екстрена конференція лідерів G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції. Обговорять ситуацію з коронавірусом
Иран отказался от помощи США в противодействии коронавирусу
От коронавируса в Иране умерли 1685 человек