В среду, 25 марта, стало известно, что в Тернопольской области инфицированных коронавирусом возросло до восьми человек. Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Такие данные приводятся на 17:45 25 марта.

"По состоянию на 17:45 25 марта 2020 года в Тернопольской области зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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