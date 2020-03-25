В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, стало известно, что в Тернопольской области инфицированных коронавирусом возросло до восьми человек. Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Такие данные приводятся на 17:45 25 марта.
"По состоянию на 17:45 25 марта 2020 года в Тернопольской области зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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