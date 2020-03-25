Ексміністру Леоніду Кожарі вручили підозру в умисному вбивстві [ Редактировать ]
Ексміністру закордонних справ часів Януковича Леоніду Кожарі вручили підозру. Слідство звинувачує його у вбивстві підприємця Сергія Старицького. Йому інкримінують умисне вбивство.
Сторона обвинувачення вже внесла клопотання про обрання Старицькому запобіжного заходу.
Нагадаю, у ніч на 22 лютого у будинку ексміністра Кожари стріляли з пістолета, що зареєстрований на колишнього очільника МЗС. Попередня версія поліції була - самогубство.
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