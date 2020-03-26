В четверг, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении военной операции. Об этом сообщает RFI.

Она получила название "Устойчивость" и будет проведена при участии армии для борьбы с распространением коронавируса в стране.

Военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом.

Французкий лидер также призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

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