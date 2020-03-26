"Отменим карантин досрочно": Шмыгаль назвал условие [ Редактировать ]
В Украине готовы отменить карантин и режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Режим ЧС и карантин может быть отменен раньше 24 апреля, в случае, если получится остановить распространение Covid-19 в Украине.
Я уверен, мы пройдем этот вызов. Если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и режим чрезвычайной ситуации досрочно. Желаю вам всем крепкого здоровья".
Напомним, по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. А карантин продлили еще на 3 недели.
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