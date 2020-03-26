BlaBlaCar ограничил количество пассажиров в машине [ Редактировать ]
Популярный сервис BlaBlaCar призвал водителей уменьшить количество перевозимых пассажиров в салоне автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По их словам, водителям запрещено возить в салоне более трех человек, чтобы избежать риска распространения коронавируса.
"В нынешней ситуации "социального дистанцирования" мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками. Карпулинговіе поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины",- отмечается в сообщении.
Также BlaBlaCar отменил все автобусные перевозки как внутри страны, так и международные.
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