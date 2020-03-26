Популярный сервис BlaBlaCar призвал водителей уменьшить количество перевозимых пассажиров в салоне автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По их словам, водителям запрещено возить в салоне более трех человек, чтобы избежать риска распространения коронавируса.

"В нынешней ситуации "социального дистанцирования" мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками. Карпулинговіе поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины",- отмечается в сообщении.

Также BlaBlaCar отменил все автобусные перевозки как внутри страны, так и международные.

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