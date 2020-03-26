В четверг, 26 марта, стало известно, что в Винницкой области количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до четырех, среди них ребенок. Об этом сообщили в Винницком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Как отметили в Центре, все в области зарегистрировано 32 подозрения на коронавирус. Лабораторно исследуются еще четыре подозрения.

"По состоянию на 14-00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются", - сообщили в лабораторном центре.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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