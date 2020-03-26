В четверг, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.

Также он напомнил украинцам о том, что режим чрезвычайной ситуации очень важен для прекращения пандемии.

"Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация - это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан.

Этот режим - не про диктатуру, это - о дисциплине. Сейчас мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего", - сказал глава государства.

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