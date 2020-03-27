В Тернопольской области подтвердились еще два случая коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, подтвердились еще два случая коронавируса в Тернопольской области. Об этом говорится в Facebook Тернопольского штаб для борьбы с коронавирусом.
Сообщается, что зафиксировано два новых случая COVID-19 в Тернопольской области. Один из заболевших обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.
"У него легкое течение болезни. Сейчас проводят забор материала от контактных лиц", - говорится в сообщении.
Всего в регионе 26 лабораторно подтвержденных случаев, 1 - летальный.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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