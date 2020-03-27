У п'ятницю, 27 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" - Любомира Мандзій, виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України.

Давайте почнемо з прикладу Британії. Ось там не повністю закрили освітні заклади - школи, дитсадки - але вони працюють тільки для дітей тих працівників, які зайняті у критичних сферах. Лікарів, поліцейських, пожежників. Усе ж це значно зручніше для тих, хто і в умовах карантину виконує важливу роботу, але не має на кого залишити дитину. Чи можливо у нас подібне рішення?

Це цікавий досвід, але відповідно до рішення уряду від 12 березня, від моменту запровадження карантину в Україні у нас призупинений освітній процес у закладах освіти, здобувачі не відвідують заклади освіти, і ми не маємо можливості виокремити окремі заклади для того, щоб продовжувати там освітній процес. В цьому випадку ми наражаємо на небезпеку і працівників закладів освіти, і дітей. Тому на сьогоднішній день жоден заклад освіти не має преференцій, всі заклади освіти закриті.

Чи вдалося вже нашим освітянам виробити алгоритм дистанційної роботи зі школярами та студентами? І чи взагалі реально побудувати нормальний освітній процес в умовах карантину?

Я вдячна всім освітянам, які долучилися до нового виклику - освоєння дистанційного навчання. Бо ми розуміємо, що до періоду карантину не так багато шкіл використовували дистанційне навчання. Є кілька аспектів проблеми. Так, безперечно, ми на сьогоднішній день мусимо унормувати навіть нормативні документи на рівні Міністерства освіти щодо положення про дистанційну форму навчання. Щиро дякую всім освітянам, хто долучився до проведення уроків дистанційно на сьогоднішній день відповідно до умов, в яких працює і живе зараз Україна. Це є по-різному, але здебільшого бачу навіть дуже позитивні приклади того, як відбуваються уроки й навіть педради онлайн.

Я розумію, що навчання у класі за партою і навчання дистанційно - це різне навчання. Виходу немає, кожен проявляє себе. Реально вчителі працюють над собою, дякую їм усім, і дякую за те, що вони підтримують учнів. Це дуже важливо. Попри те, що діти знаходяться вдома, вони потребують підтримки дорослих, вони потребують підтримки своїх батьків. Проявіть ініціативу, поцікавтеся, допоможіть дитині! Я розумію, що всім складно, у всіх напруга, але в будь-якому випадку діти - наше майбутнє, давайте їм зараз допоможемо!

Як відбудеться ЗНО цього року? Та як це вплине на вступну кампанію у вишах?

ЗНО в Україні в 2020 році точно відбудеться. Після того, як закінчиться карантин, ми зможемо розгорнути проведення Зовнішнього незалежного оцінювання. Оскільки попередньо ми планували проведення пробного ЗНО в квітні, на сайті УЦОЯО буде можливість ознайомитися, буде інформаційне відеоповідомлення про основні етапи проходження ЗНО. Ми маємо кілька сценаріїв розвитку подій. Зараз жодна людина в Україні не знає, коли закінчиться карантин. Якщо ми повертаємося за шкільні парти в травні, значить, у травні випускники 11 класу матимуть можливість пройти пробне ЗНО. Основна сесія розпочнеться з 25 червня.

Вступну кампанію проведемо після основної сесії ЗНО. Нам необхідно місяць часу на проведення основної сесії ЗНО, видачу документів, і після цього ми розгортаємо вступну кампанію. Наголошую на тому, що навчальний рік для другого й інших курсів почнеться в закладах вищої освіти 1 вересня. А що стосується першокурсників - навчальний рік може бути зміщений.