Працювати як раніше в новій реальності - не вийде

Максимально чітко щодо співпраці з Україною висловилися і у самому МВФ. Напередодні Фонд опублікував заяву - коротеньку, але безапеляційну. Про те, що доведеться зробити нашій державі, якщо хочемо отримати гроші.

Дві умови так і залишаються ключовими - банківський законопроєкт та земельна реформа. За їх виконання Фонд може дати навіть більше грошей, ніж планувалося раніше. Нагадаю, до кризи з коронавірусом йшлося про п'ять з половиною мільярдів, тепер - обговорюється пакет майже у 10.

Програма з МВФ розблокує і підтримку від інших кредиторів - Європейського Союзу та Всесвітнього банку. А це ще кілька мільярдів доларів.

Як врятувати економіку від обвалу - це зараз головне питання для всіх держав світу. Про те, що пропонують найрозвинутіші з них, Анна Філь, - далі.

Антоніо власник книгарні в Брюсселі. У нього можна знайти літературу навіть українською. Два тижні тому крамницю довелося зачинити.

Антоніо Пароді, власник книгарні:

Я втратив 80 відсотків прибутку. Ми купували книжки за кордоном, а потім продавали їх і в себе в книгарні, і в бібліотеки, і в інші крамниці. Але все зараз зачинене.

Та Антоніо не опускає рук. Працює над сайтом, аби можна було робити замовлення онлайн. Постійним клієнтам доставляють книжки додому велосипедом. На допомогу прийшов й уряд.

Антоніо Пароді, власник книгарні:

У мене двоє працівників. Спершу вони працювали з дому. Цього тижня мені довелося їм сказати, щоб вони припинили роботу. За цей період, поки вони не працюють, Уряд виплатить їм 70 відсотків зарплати! І я, як самозайнятий, можу претендувати на виплату від уряду за два місяці.

1200-1600 євро - таку компенсацію у Бельгії отримають і ресторани, і всі крамниці, які зачинилися через карантин. Сплату податків відтермінували на два місяці.

Схожі "економічні подушки" роздають у більшості європейських країн. Чеський уряд пропонує Безвідсотковий кредит на виплату зарплат на суму до півмільйона євро. Данія покриє три чверті зарплатного фонду постраждалим компаніям, якщо ті Не звільнятимуть працівників. Естонія - знизить вартість електрики та газу для підприємств. Норвегія пообіцяла: всі працівники збережуть 80 відсотків свого середнього доходу.

А от як платитимуть за карантин ті, хто прийняв найбільший удар?

Італія. Її економіка Досі не відновилася після кризи 2008. А зараз додому робітників відправляються навіть великі промислові підприємства. Що вже говорити про дрібний бізнес.

Фабріціо Бонакоре, власник бару в Римі:

У нас було два десятки працівників, тобто заклад забезпечував 20 родин. Половину - довелося звільнити, бо просто немає чим платити.

Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії:

Ми перша країна, яка виділяє 25 мільярдів євро на підтримку економіки, бізнесу і родин. Хочу підкреслити - це немало.

Італійцям дозволили не платити за кредитами їх перекриють державні гарантії для банків. Сплату податків за березень відтермінують. Крамницям зменшать плату за оренду. А ще передбачили субсидії для сфери туризму та розваг. І по 600 євро батькам, яким на час карантину знадобилася няня.

У Німеччині виділяють безпрецедентний пакет допомоги - 750 мільярдів. Щоб його ухвалити німцям довелося відмовитися від принципу бездефіцитного бюджету, його дотримувалися сім років поспіль. І, по суті, позичити з власних резервів 156 мільярдів.

Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:

Це гігантська сума, майже половина нашого звичайного річного бюджету.

Ці кошти спрямують на підтримку великого і середнього бізнесу - компаніям надаватимуть пільгові кредити. Для малих підприємств і самозайнятих громадян - передбачена допомога від 9 до 15 тисяч євро.

А от Швеція у новій реальності виглядає білою вороною. Бо ж тут життя, наче й не змінилося. Працюють школи й дитсадки, кафе, бари та ресторани. Однак люди - налякані. І більшість часу сидять удома. Тож через брак відвідувачів деякі заклади самі зачиняються. Туристична сфера - ледь дихає.

Влада обіцяє підтримати роботодавців, які скорочують робочий день. Бере на себе виплати за лікарняними. Відтерміновує сплату податків. І при цьому держава - вимагає від шведів відповідальності.

Стефан Левен, прем'єр-міністр Швеції:

Усі ви берете на себе відповідальність. Замовте обід на виніс у місцевому ресторані - і тим самим підтримайте його. Не їдьте до бабусі в гості, краще зателефонуйте. Це і є справжня солідарність.

Сполученим Штатам лікування економіки вартуватиме два трильйони доларів. Це найбільший пакет фінансових стимулів в американській історії. Уперше малозабезпечені отримають по 1200 доларів. Передбачені додаткові виплати всім, хто втратив роботу через карантин - навіть фрілансерам. Фірми, які не звільняють працівників, можуть претендувати на державну позику. Та головне питання - коли надійдуть кошти.

Адам Левітін, професор з права Джорджтаунського університету:

Знадобляться місяці. І це проблема, бо економіка на спаді, щодня тисячі людей втрачають роботу. Деякі бояться, що наприкінці тижня харчів не матимуть за що купити.

У Дональда Трампа свій рецепт:

Дональд Трамп, президент США:

Я думаю, більше людей помруть, якщо карантин продовжиться, аніж від вірусу. Люди хочуть працювати!

Та вочевидь, що працювати як раніше в новій реальності - не вийде. Тож як вижити фізично та економічно в умовах карантину. Це виклик, який має прийняти кожна без винятку країна. І універсального рецепту порятунку немає ні в кого.