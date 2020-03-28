На этой неделе состоялась онлайн-презентация новой флагманской линейки смартфонов серии Huawei P40.

Китайский производитель оснастил мобильные устройства усовершенствованными фотокамерами, высокоскоростными зарядками, но вынуждена была отказаться от сервисов Google – им на смену пришли собственные аналоги.

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Топовые флагманы 2020 года у Huawei получились следующие: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+.

Huawei P40

Самая "простая" и доступная версия Huawei P40 получила плоский 6,1-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1080p. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем, и его размер увеличен на 30% по сравнению с предыдущим решением.

В устройстве используется мощный процессор Kirin 990 5G, который изготавливается по нормам технологического процесса 7 нанометров и содержит встроенный 5G-модем. Внутри смартфона интегрировано 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти для хранения данных.

Фотокамера состоит из тройного модуля. Главный – Ultra Vision – выполнен на базе 50-мегапиксельного 1/1,28-дюймового сенсора с системой автофокуса Octa Phase Detection. Второй 8-мегапиксельный модуль дополнен телефото объективом с 3-кратным оптическим увеличением и оптической системой стабилизации изображения.

Третий сверхширокоугольный модуль выполнен на базе 16-мегапиксельного сенсора и объектива с фокусным расстоянием 17 мм (диафрагма f/2,2).

Фронтальная камера врезана в экран и получила 32 МП разрешение и сенсор для эффекта боке. И основная, и фронтальная камеры поддерживают возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Корпус смартфона Huawei P40 обеспечивает защиту от пыли брызг воды в соответствии со стандартом IP53. Устройство оснащается батареей емкостью 3800 мАч и поддерживает быструю зарядку с передачей 22,5 Вт энергии.

Huawei P40 Pro

Более совершенная модель Huawei P40 Pro предназначена для требовательных. Главная изюминка – экран Overflow Display с закругленными четырьмя гранями. Таким образом, со всех сторон дисплей плавно перетекает в боковые грани корпуса.

В этой модели используется большой 6,58-дюймовый OLED экран с разрешением 2640х1200 точек и частотой обновления 90 Гц.

На лицевой панели расположен инфракрасный сканер. Он может использоваться в качестве альтернативного метода биометрической идентификации при осуществлении платежей.

Huawei P40 Pro получил такой же процессор Kirin 990 5G и объем ОЗУ в 8 ГБ, а емкость хранилища расширена до 256 ГБ. Также эта модель получила улучшенную 4-слойную систему охлаждения SuperCool, которая включает испарительную камеру и графеновую пленку.

У Huawei P40 Pro используется 4-фотосенсорная камера. Главный 50-мегапиксельный модуль Ultra Vision такой же, как у младшей версии, но дополнительно оснащен оптической системой стабилизации изображения.

Телефото модуль выполнен на базе 12-мегапиксельного сенсора и предлагает уже 5-кратное оптическое увеличение (фокусное расстояние 125 мм, диафрагма f/3,4). Здесь тоже доступна оптическая система стабилизации изображения.

Третий сверхширокоугольный модуль получил 40-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 18 мм (диафрагма f/1,8).

Четвертый модуль – это ToF-сенсор для определения глубины сцены. Фронтальная камера также 32-мегапиксельная, но дополнительно получила систему автоматической фокусировки.

Модель Huawei P40 Pro получила батарею ёмкостью 4200 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки с передачей 40 Вт энергии. Также поддерживается быстрая беспроводная зарядка с передачей 27 Вт энергии. Уровень защиты от пыли и воды повышен до IP68.

Huawei P40 Pro+

Самый совершенный в новой линейке смартфонов – Huawei P40 Pro+. У него есть три важных отличия, по сравнению со "средним" аппаратом: емкость хранилища увеличена до 512 ГБ, беспроводная зарядка поддерживает передачу 40 Вт энергии, и 5-фотосенсорная фотокамера.

Главный модуль – тот же 50-мегапиксельный Ultra Vision. Прежними остались также сверхширокоугольный модуль и ToF-сенсор.

Но вместо одного 5-кратного телефото модуля предлагается два отдельных модуля. Один из них такой же, как в обычной модели Huawei P40. Он содержит 8-мегапиксельный сенсор, объектив с 3-кратным оптическим увеличением (фокусное расстояние 80 мм, диафрагма f/2,4) и оптическую систему стабилизации изображения.

Второй телефото модуль также содержит 8-мегапиксельный сенсор и оптическую систему стабилизацию изображения, но уже содержит перископическую систему, которая позволяет реализовать 10-кратное оптическое увеличение (фокусное расстояние 240 мм, диафрагма f/4,4).

Платформа

Новинки работают на базе операционной системы Android 10, но без мобильных сервисов Google. Huawei предлагает собственный магазин приложений AppGallery.

В сотрудничестве с партнерами китайская компания надеется расширить свою платформу и заменить экосистему Google. Например, пользователям предлагается приложение для голосовых и видео звонков MeeTime, которое также может служить для стриминга видео с других продуктов, например, дронов.

Компания также запускает голосовой ассистент Celia, который понимает английский, французский и испанский языки.

Смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro поступят в продажу с 7 апреля по цене 799 евро и 999 евро, соответственно. Версия Huawei P40 Pro+ появится на рынке в июне по цене 1399 евро.

Ранее podrobnosti.ua сообщали Huawei показали смартфон с полностью прозрачным экраном. Также недавно смартфон впервые получил сообщение от спутника.