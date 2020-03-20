Орбитальная связь: смартфон получил сообщение от спутника [ Редактировать ]
Телефон на операционной системе Android смог принять СМС-сообщение со спутника.
Об этом сообщает портал Lynk.
По их словам, такая технология позволит развить спутниковую мобильную сеть.
Известно, что для смартфона создали программное обеспечение. Саттелит отправил сообщение с текстом: "This is test".
Также, телефон может подключатся к орбитальной связи после прекращения поддержки земных сетей.
Кроме того, компания намерена через несколько лет создать 4G спутниковый интернет.
Ранее мы писали о том, что компания Xiaomi представила концепцию смартфона с тремя экранами.
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