Телефон на операционной системе Android смог принять СМС-сообщение со спутника.

Об этом сообщает портал Lynk.

По их словам, такая технология позволит развить спутниковую мобильную сеть.

Известно, что для смартфона создали программное обеспечение. Саттелит отправил сообщение с текстом: "This is test".

Также, телефон может подключатся к орбитальной связи после прекращения поддержки земных сетей.

Кроме того, компания намерена через несколько лет создать 4G спутниковый интернет.

Ранее мы писали о том, что компания Xiaomi представила концепцию смартфона с тремя экранами.