Смартфон Huawei показали с полностью прозрачным экраном [ Редактировать ]
В сети появился набор концептуальных изображений, на которых показан якобы Huawei Mate 40 с прозрачным экраном. Об этом пишет Рrostomob.com.
Концепт Huawei Mate 40 оснащен слегка серым прозрачным экраном, который отображает время и дату в заблокированном состоянии, кроме этого подсвечивается снизу кнопки вызова приложения камеры.
Этот смартфон не полностью прозрачен, так как в нижней его части есть достаточно широкая рамка, на которой выгравирован логотип бренда. Еще одна особенность, подтверждаемая концептуальным изображением - поддержка беспроводной зарядки.
В отличие от современных смартфонов, на данном устройстве нет объективов камеры, а также любых кнопок управления. Да и непонятно, куда в таком смартфоне можно установить батарею. Так что скорее всего это просто плод фантазии очередного дизайнера, но однозначно достаточно интересное решение, хоть и не из ближайшего будущего.
Напомни, что Huawei обогнала Apple по продажам. Ранее в СМИ сообщали, что Apple все-таки даст возможность пользователям отключать функцию слежения.
А вот главный конкурент Apple из Южной Кореи Samsung разрабатывает "смартфон-водопад" с изогнутым по торцам экраном.
по теме
"З місця в кар'єру": Фонд Олени Пінчук презентував бізнес-курси для жінок
У рамках навчального проекту "Я зможу" будь-яка жінка зможе дізнатися безкоштовно і навіть не виходячи з дому - як повірити в себе і знайти свій шлях
В Facebook произошел глобальный сбой
Во вторник, 4 февраля, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой
"Государство в смартфоне": дату релиза перенесли
Релиз мобильного приложения "Дія", известного как "государство в смартфоне", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, перенесли
Слили фото нового Samsung Galaxy Note20
У компании Samsung будет новая модель смартфона Galaxy Note20
МКС под угрозой разгерметизации- ученые
Космонавты обнаружили в одном только отсеке станции более 130 уязвимых мест