В сети появился набор концептуальных изображений, на которых показан якобы Huawei Mate 40 с прозрачным экраном. Об этом пишет Рrostomob.com.

Концепт Huawei Mate 40 оснащен слегка серым прозрачным экраном, который отображает время и дату в заблокированном состоянии, кроме этого подсвечивается снизу кнопки вызова приложения камеры.

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Этот смартфон не полностью прозрачен, так как в нижней его части есть достаточно широкая рамка, на которой выгравирован логотип бренда. Еще одна особенность, подтверждаемая концептуальным изображением - поддержка беспроводной зарядки.

В отличие от современных смартфонов, на данном устройстве нет объективов камеры, а также любых кнопок управления. Да и непонятно, куда в таком смартфоне можно установить батарею. Так что скорее всего это просто плод фантазии очередного дизайнера, но однозначно достаточно интересное решение, хоть и не из ближайшего будущего.

Напомни, что Huawei обогнала Apple по продажам. Ранее в СМИ сообщали, что Apple все-таки даст возможность пользователям отключать функцию слежения.

А вот главный конкурент Apple из Южной Кореи Samsung разрабатывает "смартфон-водопад" с изогнутым по торцам экраном.