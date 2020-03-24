Распространение коронавируса тормозит мировую экономику. Сейчас особенно сильно страдает мобильный рынок – производители смартфонов сообщают о снижении поставок в феврале 2020 года на 38% сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает аналитическая компания Strategy Analytics.

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Если в 2019 году в последний месяц зимы было реализовано почти 100 миллионов смартфонов, то в 2020 году в феврале – меньше 62 миллионов единиц.

Исполнительный директор Strategy Analytics заявил, что это "самое большое падение за всю историю мобильной индустрии". Спрос и предложение на смартфоны в равной степени по всему миру.

Причем проблема затронула не только дорогие модели, но и бюджетный сегмент, который был самым востребованным. По мнению аналитиков, покупатели в условиях карантина больше тратятся на товары первой необходимости, а не на электронику или другие желанные вещи.

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Дело в том, что некоторые производственные мощности в Азии были закрыты. В то же время потенциальные покупатели не смогли приобрести мобильные устройства, так как магазины были закрыты на карантин, а также потребители были обеспокоены покупкой товаров первой необходимости.

Несмотря на признаки восстановления Китая после вспышки коронавируса, ожидается, что мировые поставки смартфонов останутся низкими в марте этого года. Причем прогнозы ожидаются даже худшими, чем в феврале.

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