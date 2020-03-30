Розмах пандемії поставив світ перед дефіцитом медпрепаратів та обладнання. Масок, захисних костюмів та апаратів штучної вентиляції легень бракує у лікарнях навіть багатих та розвинених країн. Тож медики, інженери та волонтери, як можуть намагаються, забезпечити шпиталі усім необхідним. Що саме роблять - знає Ольга Жидецька.

У брюсельській лікарні Еразме тестують нове обладнання для порятунку хворих на COVID-19. У цьому прислужився популярний девайс для підводного плавання. Повнолицьові маски для сноркелінгу пристосовують замість дефіцитних нині витратних матеріалів для апаратів штучної вентиляції легень.

Маску дещо модифікують, замінюють клапани та підключають до помп, що нагнітають повітря. Результатом випробувань медики задоволені - процедура проходить ефективно й, що важливо, безболісно.

Фредерик Боньє, лікар:

Вони необхідні пацієнтам з тяжкими респіраторними проблемами. Наша мета уникнути необхідності інтубації трахеї під час під'єднання до апарату штучної вентиляції. Це убезпечує від ушкоджень, які неодмінно при цьому виникають.

А у Бразилії на допомогу лікарям прийшли підприємці-волонтери. Подружжя, що має невеликий бізнес з друку на 3D принтері, переорієнтувало виробництво. Тепер виготовляють захисні екрани для лікарів. Прозорі пластикові пластини закривають обличчя та вберігають від вірусу під час спілкування з хворими. Обсяги виробництва невеликі до двох десятків на день. Але й це кажуть лікарі - вагомий внесок.

Леандро Дуарте, лікар:

Їхня робота має величезне значення. Інакше у нас би просто не було цих засобів убезпечення. Вони слугують зовнішнім захисним бар'єром для лікаря.

А в зірковому Лос-Анджелесі за пошиття масок узялися голлівудські костюмери. Через карантин кіностудії зупинили виробничі процеси. Швацькі цехи простоюють, тож керівництво й вирішило залучити працівників до доброї справи. На заробіток від продажу не розраховують, це жест підтримки та нагода відволіктися від сумних думок. Пакунки з готовими масками розвозять по лікарнях.

Елісія Діккенз, костюмер студії Universal:

Я долучилася до ідеї, бо знаю, як шити, і у мене, на жаль, нині багато вільного часу. Адже абсолютно все закрито. Мені хотілося допомогти, чим зможу. І це - саме те, що я добре вмію робити.

Волонтерський рух став доброю підтримкою медикам у боротьбі з коронавірусом по всьому світу. Об'єднання добровольців закривають тили у найрізноманітніших сферах.

В Афганістані небайдужі громадяни виходять дезінфікувати вулиці, у передмісті Парижа розгорнули шпиталь у спортзалі, а в Таїланді безкоштовно годують бідних та передають їжу тим, хто перебуває в самоізоляції.