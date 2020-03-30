200 тисяч помруть: Трамп назвав "позитивний сценарій" епідемії коронавірусу у США [ Редактировать ]
У разі "позитивного сценарію", у США від коронавірусу помре до 200 тисяч людей. Про це заявив Дональд Трамп під час прес-конференції у Білому домі. Якщо ж епідемія вийде з-під контролю - жертвами недуги стануть понад два мільйони американців.
За словами Трампа, пік смертності у США настане за два тижні. Нині в країни понад 143 тисячі інфікованих, карантин продовжили до кінця квітня. Раніше президент розраховував, що США подолають коронавірус до католицького Великодня, або ж країну очікує рецесія та депресія.
Дональд Трамп, президент США:
Я хочу, щоб американський народ знав, що наші зусилля рятують чимало житів. За прогнозами пік смертності вдарить за два тижні. Ніщо не може бути гірше, ніж оголосити перемогу до того, як переміг. Тож я хочу, щоб кожен з вас дотримувався карантину та виконував прості правила, які рятують життя. Тому, щоб уповільнити розповсюдження вірусу ми продовжуємо карантин до 30 квітня. І в той же час ми знову запускати нашу країну.
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