У разі "позитивного сценарію", у США від коронавірусу помре до 200 тисяч людей. Про це заявив Дональд Трамп під час прес-конференції у Білому домі. Якщо ж епідемія вийде з-під контролю - жертвами недуги стануть понад два мільйони американців.

За словами Трампа, пік смертності у США настане за два тижні. Нині в країни понад 143 тисячі інфікованих, карантин продовжили до кінця квітня. Раніше президент розраховував, що США подолають коронавірус до католицького Великодня, або ж країну очікує рецесія та депресія.

Дональд Трамп, президент США: