У столиці країни-агресора на вулицю лише за спецперепустками.

Такі обмеження запровадили для мешканців Москви та області. Карантинні заходи посилили з огляду на поширення коронавірусу. Спеціальні перепустки для виходу з дому видаватиме місцева влада. При цьому обмеження не стосуються роботи громадського, приватного чи службового транспорту.

У РФ станом на сьогодні майже 1900 інфікованих, з них понад 1200 - у столиці. З понеділка в країні почався так званий "неробочий тиждень".