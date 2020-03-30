У Москві випускатимуть на вулицю лише за спецперепустками [ Редактировать ]
У столиці країни-агресора на вулицю лише за спецперепустками.
Такі обмеження запровадили для мешканців Москви та області. Карантинні заходи посилили з огляду на поширення коронавірусу. Спеціальні перепустки для виходу з дому видаватиме місцева влада. При цьому обмеження не стосуються роботи громадського, приватного чи службового транспорту.
У РФ станом на сьогодні майже 1900 інфікованих, з них понад 1200 - у столиці. З понеділка в країні почався так званий "неробочий тиждень".
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