Вечером 30 марта в Одесской области получили еще два положительных результаты исследования на COVID-19. Об этом сообщается в Facebook главы Одесской ОГА Максима Куцего.

Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.н. из села Нерубайское и женщины 1947г.н. из Одессы. Оба заграницу не выезжали и, с их слов, с больными COVID-19 не контактировали.

До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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