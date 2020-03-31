Папский викарий Рима Анджело де Донатис попал в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщает Rai News.

По их словам, 66-летний кардинал госпитализирован с высокой температурой и ему показана противовирусная терапия

Кроме того, все его приближенные отправлены на 14-дневный карантин.

Отмечается, что Рима Анджело де Донатис не встречался с Папой Римским, так как с понтификом пока не разрешено видеться.

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