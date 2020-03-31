Коронавирус в Святом Престоле: в Риме госпитализирован папский кардинал [ Редактировать ]
Папский викарий Рима Анджело де Донатис попал в больницу с коронавирусом.
Об этом сообщает Rai News.
По их словам, 66-летний кардинал госпитализирован с высокой температурой и ему показана противовирусная терапия
Кроме того, все его приближенные отправлены на 14-дневный карантин.
Отмечается, что Рима Анджело де Донатис не встречался с Папой Римским, так как с понтификом пока не разрешено видеться.
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