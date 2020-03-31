За кордонами України від коронавірусу лікуються 30 співгромадян - МЗС [ Редактировать ]
Понад 11 тисяч громадян України очікують на повернення додому через пандемію. Про це повідомили в МЗС. В уряді наголошують - за новими правилами, усіх після повернення мають помістити на двотижневу обсервацію.
У відомстві також повідомили, що натепер за кордоном лікуються 30 українців - найбільше в Італії та Німеччині. За межами країни від коронавірусу померли чотири наших громадянки.
Загалом, до України вже повернулось майже 100 тисяч українців.
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