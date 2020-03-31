Арену "Евровидения" превратят во временный госпиталь [ Редактировать ]
В Роттердаме решили переоборудовать арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты "Евровидения", под временный госпиталь на 680 коек. Об этом пишет издание AD.
"В ближайшее время будут готовы 88 коек – 22 четырехместных номера, каждый со своим душем и туалетом, есть место для врачей, медсестер и место для отдыха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госпиталь будет принимать пациентов как с коронавирусом, так и без него, которым не нужно идти в больницу, но которые также не могут оставаться дома.
В этом помещении можно будет находиться больным и с другими диагнозами в случае, если голландские больницы будут переполнены - они будут в отдельных боксах.
Ранее сообщалось, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса.
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