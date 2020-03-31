В одной из московских больниц двух пожилых женщин перепутали. Медики отдали тело родственникам, но пациентка была похоронена под другим именем.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации, в медучреждение попала 78-летняя женщина Александра Шутко, она через несколько дней скончалась. Тем временем в той же больнице находилась Анна Артемова.

Отмечается, что имена женщин перепутали и отправили в морг умершую под именем Артемовой.

Интересно, что родственники ничего не заметили и похоронили женщину.

Известно, что через некоторое время Анна Артемова выздоровела и ее привезли домой к внучке Александры Шутко, она и заметила подмену.

Читайте еще, в Канаде из-за врачебной ошибки родители похоронили чужого ребенка. В больнице заявили, что ведут расследование дела.