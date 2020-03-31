Медики перепутали мертвую бабушку с живой и похоронили [ Редактировать ]
В одной из московских больниц двух пожилых женщин перепутали. Медики отдали тело родственникам, но пациентка была похоронена под другим именем.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации, в медучреждение попала 78-летняя женщина Александра Шутко, она через несколько дней скончалась. Тем временем в той же больнице находилась Анна Артемова.
Отмечается, что имена женщин перепутали и отправили в морг умершую под именем Артемовой.
Интересно, что родственники ничего не заметили и похоронили женщину.
Известно, что через некоторое время Анна Артемова выздоровела и ее привезли домой к внучке Александры Шутко, она и заметила подмену.
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