Внефракционный народный депутат Анна Скороход, у которой ранее диагностировала коронавирус, рассказала о первых симптомах коронавируса. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Анна отметила, что те симптомы заболевания, о которых нам рассказывают - уже серьезная стадия коронавируса.

"Более того, многие и переживают его в легкой форме на ногах как ОРВИ или грипп... Скачки температуры в течении дня от 35.6-37.5, она не должна быть высокой, просто когда будет 39 к вам таки скорее всего выедет "скорая". 1-2 дня или вообще без температуры", - объяснила Скороход.

Также депутат подчеркнула, что сухой кашель, как правило, начинается с першения в горле, иногда боли. Частая головная боль, признаки синусита, но ни в коем случае не ринита.

"С пятого дня может появиться боль в грудной клетке (уже более латерально, не по центру), затрудненное дыхание (периодами). И это вот продолжается без лечения около 15-20 дней. Потом, если осложнений нет, уходит и улучшается (субъективно) по 5% в день... Если нет осложнений - то температуры нет, или гипотермия (36,0-36,3).

Клинических признаков пневмонии тоже нет (потому как она интерстициальная), в альвеолах нет жидкости, значит нет крепитации и всех других признаков пневмонии, только одышка (легкая), тахикардия (легкая), быстрая утомляемость (вследствие предыдущих двух моментов).

И наконец потеря вкуса или его сильное изменение и обоняния. Что случилось непосредственно у меня. Еще вас может всю ночь бросать в пот, переодевайтесь в сухую одежду, это не плохо, организм сопротивляется", - отметила депутат.

Кроме того, Анна Скороход рассказала о препаратах, которых советуют при Covid-19:

"1.Основной препарат - Плаквенил (найдете везде еще в аптеке, старый противомалярийный препарат, но работает превосходно, против любого коронавируса, блокирует рецепторы АПФ2, через которые вирус проникает в легкие). Им лечат в Милане, он в протоколе. 200 мг ч 2 раза в день. Результаты: через 6 дней полностью выздоравливают 75% пациентов, в течение 10 дней - почти все, 95%.

2. А для лечения уже пневмонии (в тяжелых случаях) нужно кушать Тоцилизумаб. Вместо 15 дней искусственной вентилияции - выздоровление наступает через 24-26 часов. Его утвердили в Италии за 10 дней, рекорд! Работает лучше противовирусных и противоспидозных (по механизму похож на Плаквенил).

3. Далее - противовирусные и противоспидозные (учитывая, что китайцы домешали в геном элементы генома от HIV - 20%) - работают тоже, но там уже варианты. Список перпаратов большой.

4. Нужно также потреблять Витамин С 2 г/сутки (для лечения), для профилактики 500 мг - 1000 мг/сутки.

5. Категорически накаких аэрозолей и кортикостероидов.

6. Желательно без НСВП (максимум - парацетамол допускается, но не ибупрофен и т.п)".

Кроме того, депутат посоветовала пить много теплого, а также вспомнить про кварцевую лампу для профилактики.

"Хлорка слабо эффективна (точнее ее просто нужно много), алгоголь - эффективен (причем при приеме внутрь тоже, крепкий), я не шучу. Эффективно денатурирует белок фурин, благодаяря которому вирус имеет высоку вирулентность, есть научные наблюдения", - подытожила Анна.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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