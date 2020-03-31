Медикам Дніпра дістатися до роботи складно навіть з перепустками та довідками. У громадський транспорт їх понаднормово не беруть, а водії попуток ставляться з пересторогою. В обласній лікарні імені Мечникова для своїх працівників виготовили спеціальні таблички. Тему продовжить Олена Мендалюк.

Сьома ранку. На зупинці громадського транспорту вже чекає Ольга. Вона працює медсестрою. Каже, до карантинних заходів на роботу діставалася за 15 хвилин, зараз дорога може зайняти і годину.

Ольга Самовалова, медсестра Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова:

Очень сложно добираться стало. Эти таблички очень важны для нас. Это как один из вариантов. Я очень благодарна водителям, которые не безразличны. Которые останавливаются нам, которые подвозят.

Сьогодні Ольга намагається привернути увагу водіїв табличкою "Я медик лікарні імені Мечникова". Однак від ранку громадський транспорт переповнений. Через двадцять хвилин дівчину помічає один з водіїв.

Віталий, водій:

Я сначала проехал, проехал метров сто и вернулся назад. Если еду на районе, вижу люди на остановке стоят, то конечно помогаю.

О восьмій ранку в обласній лікарні імені Мечникова - перезмінка. Персонал після добового чергування їде додому. Однак, - каже Тетяна, - добиратися тяжко. Дівчина живе за 50 кілометрів від Дніпра. Дорога і на роботу, і назад може зайняти кілька годин. Спочатку доводиться їхати на вокзал, а вже звідти автостопом.

Тетяна Шаповал, медсестра Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова:

Я отработала в понедельник и мне в пятницу на работу, то я уже сегодня начинаю искать попутку на пятницу, чтобы я была уверена в том что я смогу добраться на работу

Головний лікар зізнається, через транспортні обмеження траплялось, що працівники взагалі не могли дістатися роботи чи запізнювалися на кілька годин.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова:

Были случаи когда наших людей высаживали с электричек, с маршрутов и часами наши реанимации наши отделения работали без персонала. А каждая минута, которую выполняет человек на своем рабочем месте, часто сопрягается с жизнью человека.

Усього в лікарні Мечникова виготовили тисячу табличок. На кожній - підпис головного лікаря та печатка медзакладу. В обласній лікарні сподіваються, що коли водії бачитимуть на зупинці людину з такою табличкою, то обов'язково підвезуть. Адже зараз, як ніколи, від кожного медпрацівника залежить чиєсь життя.